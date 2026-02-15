ملف عبد اللطيف “أبيض” على طاولة أوضاع اللاعبين

كشفت مصادر موثوقة عن تطورات جديدة في الشكوى التي تقدم بها نادي الأمل عطبرة ضد نادي المريخ، بخصوص اللاعب عبد اللطيف “أبيض”، على خلفية التشكيك في قانونية مشاركته بداعي عدم صحة إجراءات تسجيله بحسب صحيفة نادينا.

تحويل الشكوى إلى لجنة أوضاع اللاعبين

وبحسب المعلومات، قامت لجنة المسابقات بتحويل الشكوى رسميًا إلى لجنة أوضاع اللاعبين برئاسة أبو القاسم العوض، وذلك لطلب الإفادة الفنية والقانونية قبل إصدار القرار النهائي في القضية.

مخاطبة رسمية لحسم الجدل

وأكد مصدر من داخل لجنة المسابقات لـ(نادينا) أن اللجنة خاطبت لجنة أوضاع اللاعبين بشكل رسمي، من أجل توضيح كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل اللاعب محل الشكوى، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح.

ماذا نعرف حتى الآن؟

الأمل عطبرة تقدم بشكوى ضد المريخ

الشكوى تتعلق بقانونية تسجيل عبد اللطيف “أبيض”

لجنة المسابقات أحالت الملف للجنة أوضاع اللاعبين

القرار النهائي ينتظر الإفادة الرسمية

