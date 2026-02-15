لاعب ليفربول لجماهير الفريق: جهزوا “المناديل”.. صلاح راحل

يعتقد إميل هيسكي لاعب ليفربول السابق أن المصري محمد صلاح نجم الفريق الحالي سيترك ملعب “آنفيلد” في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ناصحاً الجماهير بتقبل فكرة وداع النجم الأيقوني الكبير بعد بضعة أشهر.

وعانى صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي وظهر بشكل مختلف عما اعتادته جماهير الفريق وذلك قبل الدخول في مشكلة مع إدارة النادي والمدرب آرني سلوت في ديسمبر الماضي أدت إلى استبعاده مع مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وقال هيسكي مهاجم ليفربول مطلع الألفية لموقع “ليفربول وورلد” يوم السبت: أعتقد أن محمد صلاح سيترك ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية بعد تراجع مستواه خلال الموسم الجاري. فهو في بعض الأحيان لا يشارك في المباريات ويمكن مشاهدته يعاني للدخول في أجواء اللعب وهو أمر غير مسبوق بالنسبة له.

وواصل الدولي الإنجليزي الذي سجل 60 هدفاً في 223 مباراة مع النادي الأحمر: لا يستطيع المشجعون استيعاب تراجع مستوى صلاح بينما كان يحقق أرقاماً يحلم بها كثير من اللاعبين لكن هذا أمر طبيعي ولن يلغي حقيقة ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.

وختم هيسكي: صلاح أعاد تعريف دور الجناح في كرة القدم، وبالنسبة لي أسطورة حقيقية في ليفربول بغض النظر عما سيحدث خلال الموسم الجاري.

العربيه نت