والد مبابي يعلق على اقتراب زيدان من تدريب منتخب فرنسا

رحب والد الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد باقتراب المدرب زين الدين زيدان من تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا بعد حقبة مواطنه ديدييه ديشامب الذي لا يزال مستمرا في منصبه منذ صيف 2012.

وحسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مستقبل تعاونه مع ديدييه ديشامب، الذي خاض ولا يزال تجربة مذهلة صعدت بالكرة الفرنسية إلى القمة، إذ بلغ في 2016 نهائي كأس أمم أوروبا، كما توج في 2018 بكأس العالم وبلغ النهائي في 2022، بجانب تتويجه ببطولة دوري الأمم الأوروبية (2021).

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في تصريحات غير رسمية أن ديشامب سيرحل عن منصبه بعد نهاية مشاركة منتخب “الديوك” في مونديال 2026 وهو تاريخ نهاية عقده، كما أكد المدرب البالغ من العمر 57 عاما ذلك.

ورغم أن مسؤولي الاتحاد الفرنسي لم يعلنوا أيا من الأسماء المرشحة لخلافة ديدييه ديشامب بعد نهائيات كأس العالم 2026، فإن الصحف الموثوقة في فرنسا أكدت أن بداية زين الدين زيدان (53 عاما) في مهامه مدربا لمنتخب فرنسا مسألة وقت لا أكثر.

وقال ويلفريد مبابي، والد كيليان، خلال مقابلة لبرنامج “C à Vous”، (منكم ولكم) أمس الجمعة، إنه: “إذا كان زيدان هو المدرب القادم فسنسعد جميعًا، إنه رجل رائع”.

وأضاف إنه سيكون وعائلته أول المرحبين بتعيين زيدان، واصفا إياه بأنه “رجل رائع ذو شخصية كبيرة ومكانة قوية”.

وعندما سئل في البرنامج نفسه عن زين الدين زيدان، خليفة ديدييه ديشامب المحتمل، أبدى ويلفريد مبابي في البداية رأيا أكثر حذرا: “لا أعرف إن كان هو المرشح الأمثل، لكن سيكون ذلك رائعا”.

وأشاد والد كيليان بالمدرب الحالي لفرنسا ديدييه ديشامب قائلا: “لن ننسى ما أنجزه. سندرك ذلك لاحقا، لكن أي مدرب سيحظى بالمنصب، سيكون من الصعب جدا عليه السير على خطى ديشامب”.

وتابع: “إذا كان زيدان هو من سيخلف ديشامب، فسنسعد جميعا، إنه شخص رائع حقا، وهو كمدرب نموذج مثالي”.

واستعاد ويلفريد مبابي ذكريات اللقاء الأول بين الفائز بالكرة الذهبية عام 1998 وابنه كيليان في مدريد عندما كان الأخير يخضع لفترة تجريبية في سنوات طفولته الأولى، وقال: “عندما كان كيليان صغيرا، كان مرحا، حرا، كثير الكلام. عندما فتح هذا الرجل الباب”.

وأضاف: “ترى أشخاصا لا تعرفهم، تراهم على التلفاز، وعندما تقابلهم، قد تشعر بخيبة أمل. أما مع زيدان، فالأمر مختلف تماما”.

وفي حال كون زين الدين زيدان هو من سيتولى تدريب المنتخب الفرنسي بعد ديدييه ديشامب فستكون مباراة فرنسا أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية في 25 سبتمبر 2026، أول مباراة رسمية لأسطورة ريال مدريد لاعبا ومدربا.

