غوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: لدينا مسيحيون ومسلمون في الفريق فما المشكلة؟

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا ردا على تصريحات جيم راتكليف أنه منفتح على العمل في بيئة تتمتع باختلاف الثقافات والديانات دون أي مشكلة.

وكان راتكليف أحد المساهمين في نادي مانشستر يونايتد قد أثار جدلا واسعا بسبب تصريحاته مؤخرا والتي هاجم خلالها المهاجرين حيث يرى أن المملكة المتحدة باتت مستعمرة من جانبهم.

وتسببت تصريحات راتكليف في موجة هجوم عنيفة ضده حيث رأى البعض أن ما قاله يعد تحريضا تجاه أولئك المهاجرين.

وقال غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي مع سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع: “الجميع يريد حياة أفضل كل شخص يريد أن يكون لديه منظور لمستقبل أفضل لنفسه ولعائلته وأصدقائه أحيانا تأتي الفرص في المكان الذي ولدت فيه والمكان الذي تذهب إليه لهذا السبب فإن المكان الذي ولدت فيه لا يحدث فرقا.

“معظم الناس يهربون من بلدانهم بسبب المشاكل التي تعاني منها وليس لأنهم يريدون المغادرة كلما تقبلنا الثقافات الأخرى تقبلناها حقا كلما كان لدينا مجتمع أفضل لا أشك في ذلك أبدا”.

كما أوضح بيب غوارديولا تنوع الثقافات والجنسيات في غرفة ملابس مانشستر سيتي قائلا: “يا له من أمر رائع”.

وأضاف: “أن يكون لدينا مسيحيون رائعون، وآخرون مسلمون وهم يحبون بعضهم، ويحترمون بعضهم ويعملون معا أين المشكلة، المشكلة من صنع الرؤساء والمسؤولين إذا اضطررنا للاعتماد عليهم فنحن في ورطة”.

وسبق أن درب بيب غوارديولا عدة لاعبين مسلمين فهناك حاليا عمر مرموش، وسبقه رياض محرز، إيلكاي جوندوجان ويايا توري، بخلاف إبراهيم دياز وبنجامين ميندي.

روسيا اليوم