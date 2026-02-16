حسناء هولندية تشعل أجواء الأولمبياد الشتوي.. ما قصتها؟

حصلت النجمة الهولندية يوتا ليردام على ميداليتها الثانية في الألعاب الشتوية ميلانو – كورتينا، يوم الأحد، بعد فوزها بفضية سباق 500 متر للسيدات.

وكانت الحسناء التي خطفت الأضواء في الألعاب الشتوية قد فازت بذهبية سباق التزلج السريع لمسافة ألف متر في ألعاب ميلانو كورتينا.

وانتشرت صور النجمة الهولندية على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة أيام البطولة، قبل أن تشير تقارير إخبارية إلى أن الاهتمام الذي تحظى به أيضاً يعود إلى كونها خطيبة لليوتيوبر جيك بول – الذي تحول إلى ملاكم مؤخراً.

كما تحظى ليردام بشهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية كونها تملك 9 ملايين متابع في حساباتها الرسمية.

تبلغ الحسناء 27 عاماً، وكانت قد فازت بالميدالية الفضية في سباق ألف متر بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، كما تملك ليردام 12 ميدالية في بطولات العالم، منها ست ذهبيات.

العربيه نت