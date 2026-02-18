شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر: (راجل كبير يشجع الهلال يجيك راجع بالسروال يقول ليك دقونا المريخاب.. أنت الوداك ليهم شنو؟)

تداول جمهور فريق المريخ السوداني, مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي, عقب فوز فريقهم على الند التقليدي الهلال, بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري الرواندي, الذي يشاركان فيه.

وكان المريخ, قد تمكن من الفوز على غريمه التقليدي, في الديربي الإستثنائي الذي أقيم خارج البلاد, بهدف محترفيه تشيسالا, وفينا هاسينا, على التوالي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول ظهر فيه الشيخ محمد مصطفى عبد القادر, وهو يسخر من تشجيع البعض واهتمامهم بكرة القدم.

حيث قال الشيخ, في الجزء الذي أثار ضحكات جمهور المريخ: (راجل كبير يشجع الهلال يجيك راجع بالسروال يقول ليك دقونا المريخاب.. أنت الوداك ليهم شنو؟).

محمد عثمان _ النيلين