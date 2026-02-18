شيماء وسماح أنور ومصطفى غريب.. رامز يكشف قائمة ضحاياه

كشف البرومو التشويقي الخاص ببرنامج المقالب الجديد “رامز ليفل الوحش”، عن وجوه بعض الفنانين الذين خضعوا لمقالب صعبة ومثيرة.

وتبين أن من ضحايا رامز الذين ظهروا في البرومو، كلا من غادة عبد الرازق، وهنا الزاهد، وأسماء جلال، وسماح أنور، وشيماء سيف، كما ظهر أيضاً مصطفى غريب، وأحمد السقا.

أما في بداية المقطع، فظهر رامز جلال بقناع مخيف، قائلاً بصوت مستعار: “طول عمري كان نفسي أعمل لعبة باسمي، سهلة ممتعة، العالم كله يتكلم عليها، بس هما فهموني غلط، اللي جاي ملوش زي”.

لتبدأ لقطات متتالية لصيحات الفنانين والممثلين وملامح الرعب تملأ وجوههم.

“الموضوع مخيف”

أما حول طبيعة اللعبة أو “المقلب” الجديد، فلم تفهم بالضبط تفاصيله، إلا أنه ظهر موقع كبير للعب، يوحي بأجواء مشابهة للمسلسل الكوري الشهير “لعبة الحبار”.

وقبل أيام، كشف رامز عن ملصق برنامجه الجديد “رامز ليفل الوحش” الذي يبث خلال شهر رمضان على شاشة “MBC مصر”. ونشر الملصق على صفحته في موقع “فيسبوك”، حيث ظهر ممسكاً بفانوس رمضان، واضعا قرداً على كتفه، ومن خلفه دب مخيف، بالإضافة إلى مجموعة من الحبال والسلاسل المخيفة، وقردين آخرين على جانبي الصورة.

كما لمّح جلال إلى أن البرنامج سيحمل طابعاً مرعباً هذا العام، بعدما علق قائلاً: “اجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف”.

أبلة فاهيتا

وتداولت وسائل إعلام فنية خلال الأيام الماضية أخباراً عن مشاركة “أبلة فاهيتا” في البرنامج المرتقب، وسط تضارب في التفاصيل حول طبيعة ظهورها.

فقد أفادت بعض التقارير بأنها ستستدرج النجوم للمقالب، فيما رجحت تقارير أخرى أنها ستشارك كضيفة تتعرض للمقلب مثل بقية الفنانين.

هذا وصورت الحلقات وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تم تسريب بيانات تتعلق بقائمة الضيوف لهذا العام، بينهم رانيا يوسف، وماجد المصري، وريم مصطفى.

وكان رامز قد بدأ بالفعل تصوير برنامجه السنوي للمقالب في مدينة الرياض، في تجربة جديدة ومختلفة عن المواسم السابقة.

العربيه نت