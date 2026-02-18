عرض 7 مسلسلات درامية و20 برنامجًا نوعيًا خلال رمضان

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون، دورتها البرامجية الشاملة لشهر رمضان المبارك لعام 2026م، التي تضم مجموعة نوعية من الأعمال الإنتاجية والحصرية، التي تواكب القفزات النوعية والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

واستندت الخارطة البرامجية في تصميمها إلى 6 مسارات استراتيجية رئيسة، تم اختيارها بعناية لتمزج بين الأبعاد الروحانية، والدراما الاجتماعية، والترفيه التفاعلي، والقصص الإنسانية الملهمة، والحوارات الفكرية والملفات الوطنية، لتقديم باقة متكاملة تلبي ذائقة مختلف الفئات، وتبرز ثراء الثقافة السعودية وقيم المجتمع النبيلة.

وأعلنت الهيئة عن إدراج مسلسل “الحصة الأخيرة” ضمن خارطتها البرامجية، وهو عمل يتناول أبعاد العملية التربوية وقضايا الوعي المجتمعي في قالب درامي، مكملًا بذلك قائمة الأعمال الخليجية والعربية التي تقرر عرضها، وتشمل: “النويلاتي”، و”سموم القيظ”، و”أنا وهي هيّا”، و”عائلة الملك”، و”أنا ولا أنا”، و”مرضي ودحام”.

كما أدرجت مسارًا مخصصًا للمحتوى الاجتماعي، يمثله برنامج “من قلب” الذي يتناول واقع الحياة اليومية ويعزز مبادئ التكافل والتعاون المجتمعي، لتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية خلال الشهر المبارك، موضحةً أن الدورة البرامجية أولت أهمية كبرى للجانب المعرفي والبرامج الدينية عبر أعمال متخصصة شملت: “فتاوى”، و”كيف أسلم”، و”صوت الإيمان”، إضافة إلى برنامج “الأيام الخالية”.

ويأتي برنامج “الديرة” ليقدم مفردات التراث الوطني في قالب تحديات ثقافية ومسابقات تفاعلية، لتعزيز الارتباط بالجذور وترسيخ الهوية بين المشاهدين، بالتوازي مع برنامج “بنتي السنعة” الذي يوثق رحلة استكشافية عبر مطابخ مناطق المملكة المختلفة، محتفيًا بفنون الطهي الشعبي وقصصه المتوارثة، إلى جانب برنامج “رشة ملح” الذي يستعرض تقاليد الإفطار وعادات الكرم والتواصل الأسري، مبرزًا قيم البساطة والجمال في نمط الحياة السعودية.

وأفردت الهيئة مساحةً للمحتوى الحواري والوطني، حيث يستعرض برنامج “مخيال” محطات إنجاز الشخصيات العربية المؤثرة، بالتكامل مع بودكاست “خارج المشهد” المخصص لتناول تجارب النجاح والتحديات الإنسانية؛ لافتةً النظر إلى تخصيص برنامج “طويق” لتوثيق المنجزات والمبادرات الوطنية الكبرى، إضافة إلى برامج “فجر الأرض”، و”سواعدنا”، و”لآخر نفس”، المستهدفة لإبراز مسيرة الإبداع والتمكين الوطني.

وشهدت الدورة البرامجية تخصيص مساحة عبر قناة “ذكريات” لاستعادة الإنتاج التلفزيوني التاريخي، من خلال بث الصلوات الأرشيفية من المسجد الحرام، وإعادة عرض أعمال مثل “طاش ما طاش” و”سباق المشاهدين”، لافتةً إلى استمرار مواسم البرامج الجماهيرية ومنها: “شكرًا مليون”، و”مشورة”، و”نسيج”، و”علوم الأولين”، وبرنامج “دورينا غير”؛ وذلك ضمن منظومة إعلامية شاملة تستهدف تلبية اهتمامات فئات المجتمع كافة.

واختتمت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالإشارة إلى أن هذه الدورة البرامجية تأتي نتاج عمل مؤسسي يستهدف تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتلبية اهتمامات المجتمع السعودي، مؤكدةً التزامها بتقديم محتوى إعلامي يسهم في بناء الوعي الوطني، ومحققةً بذلك أعلى معايير الجودة والتميز الإبداعي في المشهد الإعلامي

أخبار 24