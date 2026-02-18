شاهد بالفيديو.. أمريكية من أصول سودانية تذرف الدموع بسبب المواقف الإنسانية لشيخ الأمين والأخير يتجاوب ويمنحها الطريقة على الهواء

عبرت فتاة سودانية, تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية, منذ نحو 30 عام, عن إعجابها بالمواقف الإنسانية للشيخ المعروف الأمين عمر الأمين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت الفتاة في مقطع فيديو أكدت فيه أنهم كانوا أسرة فقيرة قبل أن تتحول حياتهم ويصبحوا من الأثرياء.

وكشفت في حديثها عن معاناتها وأسرتها قبل سنوات لدرجة الحرمان من الأكل, مؤكدة أن ما شاهدته من شيخ الأمين, من إطعام للفقراء والمساكين والمحتاجين أعاد لها ذكريات الماضي.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة الحاصلة على الجنسية الأمريكية, ذرفت الدموع ولم تستطيع السيطرة على مشاعرها إعجاباً بمواقف الشيخ.

بدوره قام شيخ الأمين, بإجراء مكالمة فيديو معها عبر فيها عن إعجابه بما قالته وقام بمنحها الطريقة الصوفيه التي ينتمي إليها على الهواء.

محمد عثمان _ النيلين