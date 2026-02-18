شاهد بالصورة.. ملك الطمبور يهنئ المريخ بالفوز بالديربي: (يمرض ولكن لا يموت.. طريقك أخضر يا زعيم)

عبر فنان الطمبور الأول محمد النصري, عن سعادته الكبيرة بعودة المريخ, لسكة الانتصارات بعد فوزه في الديربي أمس على نده التقليدي الهلال.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الفنان الملقب بملك الطمبور صورة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر النصري, المعروف بحبه وتشجيعه لنادي المريخ, في الصورة التي قام بنشرها وهو يرتدي تشيرت الزعيم, وكتب عليها: (يمرض ولكن لا يموت.. قدام، طريقك أخضر يازعيم).

الجدير بالذكر أن المريخ, كان قد فاز على الهلال, بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الدوري الرواندي الذي يشارك فيه عملاقي الكرة السودانية.

ياسين الشيخ _ النيلين