قصة كاثلين سوزا من ريال مدريد إلى إعلان إسلامها مع النصر

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن إسلام لاعبة الفريق البرازيلية كاثلين سوزا، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً داخل أروقة النادي.

وتفاعل النصر السعودي مع لاعبة الفريق بعد إعلانها إسلامها، وسط أجواء احتفالية من زميلاتها في الفريق، حيث حرصت اللاعبات على مشاركتها هذه اللحظة الخاصة في مسيرتها الشخصية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو لكاثلين سوزا، وعلق عليه قائلاً: نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاماً.

وخلال الفيديو، عبرت اللاعبة عن مشاعرها، قائلة: كنت أحاول فقط البحث عن الطريق الصحيح وأن أصبح النسخة الأفضل من نفسي، هذا هو الأمر فقط.

نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينةً وسلامًا 🕋🕊️ We share a special moment in Kathleen Souza’s life as she embraces Islam, wishing her a heart filled with peace and serenity 🕊️🕋 pic.twitter.com/PJfsYVzrLA — سيدات النصر | AlNassr Ladies (@AlNassrFCW) February 16, 2026

وكاثلين سوزا هي لاعبة كرة قدم برازيلية لعبت في مركز قلب الدفاع في نادي إنتر الإيطالي كما ارتدت قميص ريال مدريد من 2022 إلى 2024 قبل انضمامها إلى النصر.

وتبلغ كاثلين سوزا 29 عاماً، وولدت في ساو فيسنتي، بولاية ساو باولو بالبرازيل، وتلعب في منتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات.

بدأت كاثلين مشوارها في كرة القدم أثناء طفولتها في البرازيل خلال تجربة قصيرة في الفرق السنية بنادي سانتوس قبل أن تنتقل للمعيشة في أميركا حيث درست في جامعة لويفيل وأيضاً جامعة سنترال فلوريدا.

العربيه نت