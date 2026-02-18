وزارة الرياضة تتعهد بتوسيع مبادرة “ملعبنا يجمعنا” لتشمل الولايات

تعهدت وزارة الشباب والرياضة بدعم ورعاية البراعم والناشئين وتوسيع دائرة المشاركه في مبادرة “ملعبنا يجمعنا” والتي انطلقت من الحواري والمدن الطرفية لتشجيع الشباب والناشئين على ممارسة الرياضة إلى ولايات السودان المختلفة، وضم مناشط رياضية متنوعه بخلاف كرة القدم.

وأشار وزير الشباب والرياضة بروفيسور احمد آدم، في ختام مهرجان دورة الكرامة التي نظمتها رابطة حلفاية الملوك للبراعم والناشئين ببحري اليوم، أشار الي أن المبادرة تسعى لدعم ورعاية الناشئين والبراعم في كافة الأنشطة الرياضية والوصول لكل الرياضيين دعماً وتشجيعا لممارسة الرياضة مضيفاً أن الرياضه ساهمت في تأكيد رسائل حكومة الأمل في عكس واقع الخرطوم التي تعافت رغم ظروف الحرب التي أوقفت النشاط الرياضي وتدمير المليشيا المتمردة البنيات التحتية .