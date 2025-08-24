مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. بعد يومين من زواجها من سعد الكابلي.. المليونيرة والناشطة الحسناء “مروة كادي” تحتفل مع إبنتها (أول فرحة وأول دافع وأول سند)

2025/08/24
e2555a05 5d99 4e31 9873 6c48d2042448

نشرت الناشطة السودانية, الشهيرة والمليونيرة المعروفة “مروة”, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المليونيرة الشهيرة على السوشيال ميديا باسم “كادي”, ظهرت في المقطع مع إبنتها من زوجها الأول.

وكتبت مروة كادي, على فيديو ظهورها مع إبنتها: (الليلة قضيت احلى وقت مع صديقتي الصدوقة وحبيبة قلبي بتي جوري  قدر شنو فخورة بيها ماشاء الله تبارك الرحمن ذكية وقوية ولبنة ومهذبة لطيفة وحنينة ورحمة بنفسها ومن حولها صادقة واضحة وجدعة بتي الكبيرة اول فرحة اول داعم اول دافع اول سند بحبك يا جوري).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المليونيرة المعروفة كانت قد احتفلت بزفافها قبل يومين من اليوتيوبر, سعد الكابلي, نجل الفنان الكبير الراحل عبد الكريم الكابلي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/24