رأي ومقالات
قي بريد وزارة الصحة ووالى الخرطوم
في بريد وزارة الصحة ووالى الخرطوم —-
الآن المواطنيين يتوافدوا على ديارهم في الخرطوم بكل محبة
وفي سواعدهم مشاعل الخير والبناء مُباركين إنتصارات الجيش
ونضافة الخرطوم من مليشيا الجنجو-يد …
لكنهم ربما ينتظروا العمل المدني من سعادتكم كمسؤولين عن الولاية فيما يخص ملف الباعوض وحُمى الضنك التي إنتشرت كالنار فى الهشيم في الخرطوم … الآن المواطن في الخرطوم
يحتاج لمبيدات لرش العاصمة من الباعوض ويحتاج لنظافة الشوارع من النفايات حتي لا يتراكم عليهم الذباب والحشرات والباعوض وغيرها …
حكاية العلاج يا وزارة الصحة في الخرطوم محتاجة وقفة حقيقية مع المواطن حرفياً الناس بتموت من المرض والحُميات …
أقيفوا مع المواطن في الخدمات الاساسية ( علاج . موية . نضافة ) حتي تشجعوا من في الخارج للعودة إلى ديارهم …
عائشة الماجدي