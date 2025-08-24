قي بريد وزارة الصحة ووالى الخرطوم

في بريد وزارة الصحة ووالى الخرطوم —-

الآن المواطنيين يتوافدوا على ديارهم في الخرطوم بكل محبة

وفي سواعدهم مشاعل الخير والبناء مُباركين إنتصارات الجيش

ونضافة الخرطوم من مليشيا الجنجو-يد …

لكنهم ربما ينتظروا العمل المدني من سعادتكم كمسؤولين عن الولاية فيما يخص ملف الباعوض وحُمى الضنك التي إنتشرت كالنار فى الهشيم في الخرطوم … الآن المواطن في الخرطوم

يحتاج لمبيدات لرش العاصمة من الباعوض ويحتاج لنظافة الشوارع من النفايات حتي لا يتراكم عليهم الذباب والحشرات والباعوض وغيرها …

حكاية العلاج يا وزارة الصحة في الخرطوم محتاجة وقفة حقيقية مع المواطن حرفياً الناس بتموت من المرض والحُميات …

أقيفوا مع المواطن في الخدمات الاساسية ( علاج . موية . نضافة ) حتي تشجعوا من في الخارج للعودة إلى ديارهم …

عائشة الماجدي