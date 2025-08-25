السفير السوداني يشيد بدعم الكويت المتواصل لبلاده

حضر سفير جمهورية السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة حفل تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء الجالية السودانية، الذي نظمه الصندوق الخيري للجالية بالتعاون مع رابطة المعلمين السودانيين، مساء الخميس على مسرح الجامعة العربية المفتوحة، برعاية من السفارة السودانية.

وشهد الحفل حضور أولياء الأمور وأسر المكرمين وعدد من ضيوف الشرف، يتقدمهم مدير الجامعة العربية المفتوحة د.محمد سيد.

وفي كلمة له خلال الحفل، عبر السفير السوداني عن شكر وامتنان بلاده للكويت على ما تقدمه من مساعدات إنسانية عبر «الجسر الإنساني» لتخفيف معاناة الشعب السوداني جراء العدوان، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أسهم بدوره عبر منحتين، إحداهما لمشروعات التعليم والصحة والأخرى لمشروعات المياه.

وتمنى أن يعم السلام والأمن السودان، متقدما بالدعاء للكويت بمزيد من الاستقرار والازدهار، فيما حث الطلاب المتفوقين على مواصلة الجد والاجتهاد لتحقيق نجاحاتهم المستقبلية.

