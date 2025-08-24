مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. شاب “سوداني” يخطف الأضواء بلقطات رومانسية مع زوجته “المصرية” والجنس اللطيف: (تمت شفشفة أولادنا)

2025/08/24
5cbfdd53 9e96 4a2a 92d0 08242e0f31c6

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة وذلك بعد انتشاره بصورة كبيرة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب قال متداولو المقطع على موىقع التواصل الاجتماعي أنه سوداني, الجنسية.

الشاب ظهر مع زوجته المصرية, الجنسية في لقطة رومانسية وهما يتبادلان الحب أمام المرآة, وهو ما قابله الجمهور خصوصاً الجنس اللطيف بتعليقات ساخرة أبرزها: (تمت شفشفة أولادنا).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد اختلف البعض مع ناشر المقطع وذكروا أن الشاب مصري, من مدينة أسوان, جنوب مصر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/24