شيخ الامين: منحي درع “أبو الغلابة” بعد تكريمي بشهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة كامبريدج مودرن كوليدج

قال الشيخ الأمين عمر الأمين: شهدت القاهرة بفندق توليب الجلاء – بمصر الجديدة حفل تكريمي الخاص الذي جمع بين معاني الوفاء والعطاء والاعتراف بجهود بذلت في خدمة الإنسان وقت الشدائد.

لقد زاد الحفل شرفاً وبهاء بحضور قامات وطنية رفيعة، بتشريف سعادة السفير السوداني بالقاهرة عماد عدوي، ومعالي وزير الخارجية الأسبق الدكتور علي يوسف، اللذين شرفا الحفل وكان لوجودهم أثر كبير في إضفاء روح خاصة على هذه المناسبة الاستثنائية، مع مشاركة جمع كبير من النجوم والإعلاميين والصحافيين ورجال الأعمال.

ولقد ازدادت هذه الليلة اشراقاً بمنحي درع “أبو الغلابة” بعد تكريمي بشهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة كامبريدج مودرن كوليدج، ومنحي لقب السفير الفخري من قبل الإتحاد العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي – للسلام الدولي.

هذه الأوسمة التي لا أعدّها مجرد جوائز شخصية، بل رسالة عميقة ومسؤولية جديدة أضعها على عاتقي بداية لعهد جديد في مسيرة العطاء، لا محطة نهاية .. ودرع “أبو الغلابة” ليس مجرد تكريم شخصي، بل وسام يرمز إلى مسيرة طويلة من البذل في سبيل خدمة الفقراء والمحتاجين، ووفاء لرسالة سامية أؤمن بها وأحملها في قلبي قبل أن تكون على صدري.

لا أجد من الكلمات ما يفي حجم امتناني وسعادتي وشكري لكل من شرّفني بحضوره، ولكل من شاركني هذه اللحظات الجميلة من قريب أو من على البُعد، لقد كان حضوركم شرفاً لي، وتقديركم دعماً عظيماً.

كما أجدد شكري وإمتناني للإتحاد العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي، والاتحاد الدولي للقادة والمبدعين العرب، ولكل القامات الوطنية التي شرفتني بحضورها الكريم.