رأي ومقالات
عليه يا سادة الرش بالطيران مهم جداً
#ح نكرر وبإذن الله ح تستجيبوا للنداء —
وزارة الصحة ووالى الخرطوم وكمان للسادة في السيادي ( الجنرال جابر ) –
المواطنيين رجعوا الخرطوم لكن الباعوض والحشرات جابت ليهم الحُميات والأمراض المختلفة والآن هم وضعهم سيئ جداً …
أهلنا في الكلاكلات وضعهم صعب مرض بالجُملة
أهلنا في غرب امدرمان باعوض وحشر ويرقات وموية غير صالحة للشرب …
في ظاهرة جديدة في بحري بعد ظهور الحشرات والباعوض
ظهرت ثعابين …
وفروا الرش والعلاجات والمواطنيين تاني بتعايشوا…
ناس المحليات الشغل المدني دا شغلكم أشتغلوا حملات نظافة ورش وغيرها ساعدوا وبشروا ما تنفروا …
عائشة الماجدي