رأي ومقالات

عليه يا سادة الرش بالطيران مهم جداً

2025/08/25
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

#ح نكرر وبإذن الله ح تستجيبوا للنداء —
وزارة الصحة ووالى الخرطوم وكمان للسادة في السيادي ( الجنرال جابر ) –
المواطنيين رجعوا الخرطوم لكن الباعوض والحشرات جابت ليهم الحُميات والأمراض المختلفة والآن هم وضعهم سيئ جداً …
أهلنا في الكلاكلات وضعهم صعب مرض بالجُملة
أهلنا في غرب امدرمان باعوض وحشر ويرقات وموية غير صالحة للشرب …
في ظاهرة جديدة في بحري بعد ظهور الحشرات والباعوض
ظهرت ثعابين …
عليه يا سادة الرش بالطيران مهم جداً
وفروا الرش والعلاجات والمواطنيين تاني بتعايشوا…
ناس المحليات الشغل المدني دا شغلكم أشتغلوا حملات نظافة ورش وغيرها ساعدوا وبشروا ما تنفروا …
عائشة الماجدي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/25