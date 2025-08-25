#ح نكرر وبإذن الله ح تستجيبوا للنداء —

وزارة الصحة ووالى الخرطوم وكمان للسادة في السيادي ( الجنرال جابر ) –

المواطنيين رجعوا الخرطوم لكن الباعوض والحشرات جابت ليهم الحُميات والأمراض المختلفة والآن هم وضعهم سيئ جداً …

أهلنا في الكلاكلات وضعهم صعب مرض بالجُملة

أهلنا في غرب امدرمان باعوض وحشر ويرقات وموية غير صالحة للشرب …

في ظاهرة جديدة في بحري بعد ظهور الحشرات والباعوض

ظهرت ثعابين …

عليه يا سادة الرش بالطيران مهم جداً

وفروا الرش والعلاجات والمواطنيين تاني بتعايشوا…

ناس المحليات الشغل المدني دا شغلكم أشتغلوا حملات نظافة ورش وغيرها ساعدوا وبشروا ما تنفروا …

عائشة الماجدي