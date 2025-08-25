كم نحن في حاجة الى الفرح لإسكات امثال هؤلاء!!

السودان بلد يستحق اكثر مما يحدث له، البلد الذي كان اساسيا في تأسيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومن اوائل الدول التي فازت بكأس الامم الأفريقية لكرة القدم، بلد التاريخ والمعجزات. بلد كان في زمن لا يمكن تجاوزه في كل المحافل الدولية، يأتي مثل هذا المدرب النكرة الذي يستخف بالسودان وتاريخه بهذا الاسلوب الرخيص، فكيف لانسان عربي لا يعرف ما فعله السودان للجزائر سياسيا في نضاله ضد المستعمر الفرنسي، ولا في مجال كرة القدم، وهذا النكرة يعرف تماما ما يحدث من حرب مدمر بدعم لا محدود من دول عربية وغير عربية اكثر من سنتين ونصف ويدفع ثمن هذا الحرب انسان السودان في وجوده وأرضه وحضارته الممتدة وفي إرثه ومجتمعه ورياضته، ويستهون بكل سخف بشعب وبلد يحارب مؤامرات منظمات ودول يريدون تدميره، وها هو السودان يصل لنصف نهائي بطولة امم افريقيا للمحليين بكل جدارة واستحقاق بعد تخطي الجزائر، ويلاقي مدغشقر في نصف النهائي، فالعزيمة لا تعرف المستحيل، ونتمنى من مجيد ابوقرة مدرب منتخب الجزائر ان يكون على قدر كلامه، وان يطالب الجزائريين أن يغلقوا أبواب أنديتهم ولا يمارسون كرة القدم قبل ان ينام امس، لان السودان هزمهم في الميدان شر هزيمة، السودانيون عندما يتوحدون لا يقف أمامهم المستحيل، ولعن الله من فرقنا، ولعن الله من اراد بنا سوءا.

د. عنتر حسن