الفاشر صامدة وستنصر

2025/08/25
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

على الرغم من كثافة الهجمات و القصف و التدوين المستمر على الفاشر بكافة أنواع المدافع و الكاتيوشا و المسيرات خلال هذا اليوم و الأيام الماضية من قبل تحالف الأشرار (مليشيا الجنجويد ، قوات الحلو ، قوات الطاهر حجر ، قوات الهادي إدريس ، قوات سليمان صندل) و (المرتزقة : التشاديين ، الكولومبيين ، الليبيين ، السوريين ، اليمنيين ، و الخبراء الأوروبيين و غيرهم) الذين استجلبتهم دويلة الشر المصطنعة للقتال بالوكالة عنها إلا أن الفاشر صامدة بكل مكوناتها النظامية و مقاومتها الشعبية برجالها و شبابها و ميارمها تدافع عن كرامة و شرف الأمة السودانية و بإذن الله ستنتصر على هؤلاء الأوباش المجرمين القتلة !!
علمت من مصادر إستخباراتية أن (غرفة إسقاط الفاشر ) تدار من أبوظبي مباشرةً عبر قمر صناعي إماراتي و توجد غرف مساعدة واحدة في ليبيا و أخرى في تشاد و ثالثة في نيالا مهمتهما توصيل الإمداد و الدعم اللوجستي و الدفع بمزيد من المرتزقة !!
(و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين)
(سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة أدهى و أمر)
(أ كثروا من الدعاء لإخوانكم المرابطين الصامدين)

H-Magid Elsuwar

