فول أبو العباس والعشرة الكرام ..!!؟؟

كتب .. عبدالعظيم سعيد

سادتي ..من منكم لم يتذوق فول ابوالعباس بالخرطوم شارع السيد عبدالرحمن في ذاك المحل المشهور شمال مستشفى الخرطوم وشرق تقاطع فندق المريديان

وأبو العباس اسمه (عباس السيد الحاج) جاء إلى الخرطوم من المتمة أواسط ستينيات القرن الماضي وفي بداية عمله في هذا المجال افتتح دكان صغير شرق سينما كلوزيوم بالخرطوم ومن ثم إنتقل إلى مستشفى الخرطوم وكان له كشكا صغيرا داخل المستشفى كمطعم صغير للعاملين بالمستشفى .

فتصادف أن إحدى السسترات استوعبت للعمل بمستشفى الخرطوم بعد تخرجها من كلية التمريض العالي ؛ في ذاك الزمان .. فخطف جمالها بصر أبو العباس وقلبه ولبه…‎ فكتب فيها شعرا وهام بها حتى شاع أمره لدكتور الشيخ كنيش وأنداده فى ذلك الزمان..‎ وقد استحسنوا شعره واستزادوا منه وربما أوصلوا الشمار لصاحبة الشأن .. وكانت مجموعة دكتور الشيخ كنيش تضم هذه السستر ويشترون فطورهم من أبو العباس في ذاك الكشك الصغير ..‎ وكان يجهز لهم من الطعام مالذ وطاب ( كبد كلاوي سمك وغيره)..‎ وفى يوم من الأيام أخبر دكتور الشيخ كنيش ابو العباس بأن التى عليها العين والسمع تريد أن تفطر ؛ (فول) فجلس أبو العباس لذلك الفول منذ ساعات الصباح الأولى الدغشية, وطفق يضيف بهارا تلو الآخر ويتذوقه حتى إطمأن بأنه أصبح يليق بصاحبة السمو الجمالي والذوق العالي , وحينها بلغ عدد البهارات (عشرة).. قال أبو العباس وبعثت بالفطور فى مواعيده للمجموعة..‎كالمعتاد

وبعد الفطور أبلغوه بأن الفول (بور) الكبدة والسمك ..!!‎ فاستمر ذلك الفول بتلك الخلطة لعشرات السنين وإلى يومنا هذا .. واستقر اخيرا ابوالعباس بمحله المشهور بشارع السيد عبدالرحمن شمال مستشفى الخرطوم وشرق تقاطع المريديان وأطلق عليه فول ( أبو العباس والعشرة الكرام ) فذاع صيته وسار بذكره الركبان وأصبح مل السمع والبصر و(البطن) والفؤاد منذ ذاك الحين وإلي يومنا هذا ..!!؟؟

تحية الصحة وموفور العافية للحاج/ عباس السيد .. ونحسب أنه رجل صالح من زرية صالحة أهل تقوى وعلم ومعرفة وورع .. وقد شارف المائة عام من عمره المديد بإذن الله تعالى ومازال الرجل يتمتع بذاكرة جيدة ونظر جيد وصحة وعافيه .. وجاء في الأثر الشريف وفي الحديث الشريف..أن خيركم من طال عمره وحسن عمله ونحسب أنه كذلك إن شاء الله .. يذكر أن لأبو العباس فروع تحمل نفس الاسم (أبو العباس والعشرة الكرام) في كل من القاهرة وأبو ظبي .

ملحوظة ..

بلغني في منتصف العام 2023م .. عام الحرب في السودان وأنا في الدامر أن الحاج / عباس السيد الحاج إنتقل إلى رحمة مولاه بموطن أهله بشندي بعد أن عاد هو وأسرته من الخرطوم لظروف الحرب وقبر في مدينة شندي .. نسال الله له الرحمة والمغفرة والرضوان وأعالي الجنان الفردوس الأعلى .. احر التعازي وصادق المواساة لآل الفقيد ولعموم الأهل بالمتمة وشندي والخرطوم والدامر . إنا لله وإنا إليه راجعون .

رابطة الإعلاميين / الدامر