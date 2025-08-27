رأي ومقالات

المرجفون في المدينة

2025/08/27
ام وضاح

◾️لم يشتكي أهل الفاشر من طول الحصار وطالبوا البرهان بالإستسلام ومفاوضة المليشيا..
◾️لم تنوح أمهات الشهداء وزوجاتهم وقلن أرفعوا الراية البيضاء أرضاً سلاح..

◾️أما المرجفون في الأرض زيفوا حديث مالك عقار في محاولة رخيصه لشق الصف والتشكيك في وحدة القيادة..

◾️هؤلاء كل ما إرتفع نجم الجيش خرجوا لتغبيش الحقائق ليس حرصاً على الوطن ولكن كسراً للروح الوطنية ، أقلاماً مأجورة وألسنة مأزومة..

◾️قرار بداية الحرب أتخذه حميدتي و قرار أنهاءها في يد الشعب السوداني الذي هو السيد وصاحب الكلمة ، لن يملى عليه من عواصم بعيدة أو يفرض من موائد الغرباء..

◾️هو قرار يخرج من قلب الخرطوم والفاشر ونيالا وبورتسودان قرار كتبه الشعب بصموده وتضحياته من يظن أن الحرب ستنتهي بتوقيع أوراق فقد جهل معنى الإرادة السودانية..
🌀الشعب السوداني هو القائد ، وهو من يقرر متى يغمد السيف ومتى يرفع..
#ام_وضاح

