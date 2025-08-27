شاهد.. ناشط مصري يعقد مقارنة بين عملاقي الكرة السودانية “الهلال” و “المريخ” عبر التاريخ ويمنح الأفضلية المطلقة للأحمر: (الموضوع اتحسم بالنسبة لي الصراحة)

عقد ناشط رياضي مصري, مقارنة بين عملاقي كرة القدم السودانية, الهلال, والمريخ, وجاءت المقارنة من حيث عدد الأقاب والإنجازات التي حققها الغريمين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشط المصري, أكد أن المقارنة قد حسمت عنده بناءاً على رصيد الفريقين من البطولات وقال: (الموضوع اتحسم بالنسبة لي الصراحة).

ورصد الناشط واليوتيوبر, بطولات الفريقين في الدوري المحلي, وكأس السودان, ودوري الخرطوم المحلي, إضافة للبطولات القارية للغريمين.

وكشف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, تفوق المريخ, في كأس السودان, والدوري المحلي, والبطولات القارية, ليؤكد أن الأرقام أنصفت المريخ, ومنحته الأفضلية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين