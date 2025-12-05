“الفدائي” يحقق “ريمونتادا” قوية أمام تونس

فرض المنتخب الفلسطيني التعادل على نظيره التونسي (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للنسخة الـ11 من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.

تقدم منتخب “نسور قردان” بهدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، عمر العيوني وفراس شواط في الدقيقتين (16، 51) على الترتيب.

ولكن “الفدائي” الفلسطيني عاد من بعيد “ريمونتادا” وأدرك التعادل بإحرازه هدفين متتاليين بواسطة كل من اللاعبين، حامد حمدان وزيد قنبر في الدقيقتين (61، 85) على الترتيب.

وحقق المنتخب الفلسطيني بذلك المفاجأة الثانية في البطولة، بعد الأولى بفوز على نظيره القطري (1-0) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، مبتعدا بفارق نقطة عن نظيره السوري قبل مباراته أمام قطر في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما حصد منتخب تونس أول نقطة له ويحتل المركز الثالث على السلم الترتيب بانتظار نتيجة المباراة الأخرى الثانية أيضا في المجموعة.

المصدر: RT