شاهد بالصورة والفيديو.. جمهور مواقع التواصل بالسودان يحتفي ويتغنى ببسالة ورجولة مدافع المنتخب “إرنق” في إحتكاك مع مهاجم المنتخب الجزائري بعدما قام بالتمثيل

تصدرت لقطة م تصويرها من مباراة السودان, والجزائر, في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة كأس العرب, التي تستضيفها الدوحة, الترند على مواقع التواصل السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللقطة أظهرت مدافع صقور الجديان, وهو يحتد مع مهاجم المنتخب الجزائري, قبل أن يتدخل الحكم ويفض الاشتباك بينهما.

وكان مهاجم الجزائر, قد قام بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء بعدما تدخل عليه “إرنق”, ببسالة ورجولة ليفسد عليه فرصة تسجيل هدف محقق.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تناقلت المواقع السودانية, صورة المدافع الملقب بقلب الأسد, مع المهاجم الجزائري, وهو يخاطبه بلهجة صارمة بعدما حاول الأخير التمثيل للحصول على ركلة جزاء.

محمد عثمان _ النيلين