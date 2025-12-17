محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع مبلغ ضخم لنجمه السابق مبابي

ألزمت محكمة العمل في باريس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بدفع مبلغ 61 مليون يورو لنجمه السابق كيليان مبابي، كتعويض عن رواتب مستحقة وفق دعوى رفعها اللاعب المنتقل إلى ريال مدريد.

وطالب مبابي في البداية بمبلغ 263 مليون يورو كتعويض عن فسخ العقد، وتعويض عن الأضرار المعنوية، وعدم الوفاء بعدد من الالتزامات.

ورد باريس سان جيرمان بدعوى مضادة، مطالبا لاعبه السابق بمبلغ 440 مليون يورو كتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعته، والإهمال في تنفيذ بنود عقده، وانهيار صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي. وقد رفضت دعاوى باريس سان جيرمان بالكامل.

كما أمرت المحكمة باريس سان جيرمان بنشر النص الكامل للقرار على الصفحة الرئيسية لموقعه الإلكتروني خلال شهر.

لعب كليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان من عام 2017 إلى عام 2024، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

