عرض سعودي ضخم للاستحواذ على نادي برشلونة المثقل بالديون

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية حول استعداد السعودية لتقديم عرض خيالي للاستحواذ على نادي برشلونة المتعثر ماليا.

وأفاد الصحفي فرانسوا غالاردو، الذي يعمل في البرنامج الإسباني الشهير “إل تشيرنغيتو”، عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يعد لصفقة استثنائية لشراء نادي برشلونة مقابل 10 مليارات يورو.

وأضاف أن تلك الخطوة تهدف إلى إنقاذ النادي الكتالوني من أزماته المالية، حيث يعاني البلوغرانا من ديون تتجاوز 2.5 مليار يورو.

وأكد غالاردو أن العائق الوحيد في إتمام الصفقة يتمثل في أعضاء النادي الكتالوني خاصة أنهم يتمتعون بصلاحية اتخاذ القرار النهائي في مثل هذه القضايا الشائكة، وفقا لتقاليد “البارسا”.

وقد أثار هذا العرض، الذي من شأنه نظريا أن ينهي ديون برشلونة الضخمة ويعيد تشكيل مستقبله، اهتماما كبيرا.

ومع ذلك، واجهت هذه المزاعم فورا تدقيقا شديدا لأن برشلونة لا يمكن شراؤه بشكل قانوني بسبب نموذج الملكية الاجتماعية الذي يتبعه منذ فترة طويلة، فالنادي مملوك بشكل جماعي لأعضائه، الذين يتحكمون في الانتخابات والحوكمة، مما يعني أنه لا يمكن لأي فرد، أجنبي أو محلي، شراؤه.

وفي حين أن صندوق الاستثمار العام السعودي قد يستثمر في ذراع تجارية منفصلة في المستقبل، فإن أي محاولة للاستحواذ الكامل ستواجه عقبات هيكلية.

لذلك، يرى الكثيرون في إسبانيا أن العرض المعلن عنه هو عرض رمزي أو استكشافي، وليس محاولة حقيقية لإحداث تغيير فوري في ملكية برشلونة.

يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي أعلن في عام 2021، استحواذه على نادي نيوكاسل الإنجليزي، كما سعى قبل ذلك لشراء مانشستر يونايتد، لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

المصدر: Transfer News Live + GOAL