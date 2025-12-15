المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات

حسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية على كأس العرب في قطر، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهما كريم البركاوي وأشرف المهديوي وعبد الرزاق حمد لله في الدقائق 28 و83 و2+90 من زمن مباراتهما التي جرت مساء اليوم، على استاد خليفة الدولي ضمن الدور نصف النهائي.

وينتظر المنتخب المغربي في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل، الفائز من لقاء منتخبي السعودية والأردن مساء الاثنين، في ختام الدور قبل النهائي، بينما ينتظر “الأبيض” الإماراتي للقاء الخاسر من نفس المواجهة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستسبق المباراة النهائية.

كووورة