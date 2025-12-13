بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند

قالت وكالة (إيه.إن.أي) الهندية للأنباء إن جولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البلاد بدأت اليوم السبت بفوضى عارمة عندما خلع مشجعون مقاعد ممزقة وألقوا بها للملعب بعد زيارة قصيرة لمهاجم منتخب الأرجنتين إلى استاد سولت ليك في كولكاتا.

ويزور ميسي نجم إنتر ميامي الهند في إطار جولة من المقرر أن يحضر خلالها حفلات موسيقية ودورات تدريبية للشبان وبطولة بادل وإطلاق مبادرات خيرية في فعاليات في كولكاتا وحيدر أباد ومومباي ونيودلهي.

ووفقا لتقارير إعلامية هندية، تجول الفائز بكأس العالم 2022 حول الملعب ملوحا للجماهير، لكنه كان محاطاً بمجموعة كبيرة من الناس وغادر بعد 20 دقيقة من وصوله.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة (إيه.إن.أي) قيام المشجعين بإلقاء مقاعد الملعب المحطمة ومقذوفات أخرى نحو أرض الملعب ومضمار ألعاب القوى، إذ قام عدد من الأشخاص الذين تسلقوا السياج المحيط بالملعب بإلقاء المقذوفات.

وقال أحد المشجعين في الملعب للوكالة الهندية: “لم يكن يحيط بميسي سوى القادة والممثلين… لماذا دعونا للحضور… لقد دفعنا 12 ألف روبية (132.51 دولار أميركي) مقابل التذكرة، لكننا لم نتمكن حتى من رؤية وجهه”.

ولم يرد منظمو جولة ميسي في الهند على الفور على طلب التعليق.

وزار النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا كولكاتا مرتين، وفي عام 2017 أزاح الستار عن تمثال له وهو يحمل كأس العالم 1986 بحضور آلاف المشجعين.

وأزاح ميسي، الذي خاض مباراة ودية على ملعب سولت ليك عام 2011 فازت فيها الأرجنتين على فنزويلا 1-0، الستار عن تمثال له يبلغ ارتفاعه 70 قدماً في المدينة في وقت سابق اليوم.

الشرق