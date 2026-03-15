مدرب تشيلسي يشكو الحكم لتعطيله “تجمع” الفريق

بدأ تجمع لاعبي تشيلسي في دائرة المنتصف يثير استياء الخصوم والمشجعين، بل وجذب انتباه الحكام أيضاً، فقبل بداية الشوط الثاني أمام نيوكاسل يوم السبت تجمع لاعبو الفريق حول الكرة في منتصف الملعب إلا أن الحكم بول تيرني كان واقفاً ليظهر اللاعبون جوله في لقطة غريبة، بينما قرر ليام روسينيور مدرب فريق اللندني تقديم شكوى على بول بسبب تعطيله التجمع.

وقبل كل شوط، يجتمع فريق تشيلسي بأكمله في حلقة عند نقطة المنتصف حيث توضع الكرة، وعلى الرغم من أن تجمعات الفرق أمر شائع، إلا أن ما يقوم به تشيلسي قبل ركلة البداية جعل الأمر ملفتاً للانتباه وأثار إحباط الفرق المنافسة التي ترغب في بدء المباراة بسرعة.

فخلال مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، بدا لاعبو فيلا منزعجين بوضوح من التأخير، حيث اشتكى أولي واتكينز للحكم جاريد جيليت، كما احتج لاعب خط الوسط أمادو أونانا أيضاً. كان فيلا متأخراً بنتيجة 2-1 في ذلك الوقت وأراد استئناف اللعب على الفور. ورغم الشكاوى، واصل تشيلسي روتينه متجاهلاً ردود الفعل من حولهم.

تكرر هذا الطقس في مباريات أخرى، بما في ذلك ضد ريكسهام وباريس سان جيرمان. ومع ذلك، في مباراة الأخير، بدا المنافس أقل انزعاجاً وشكل تجمعه الخاص في نصف ملعبه.

وفي لحظة أخرى لفتت الانتباه، دخل الحكم بول تيرني إلى منتصف تجمع تشيلسي قبل الشوط الأول من مباراتهم ضد نيوكاسل، ووقف بجانب الكرة بينما قام كول بالمر لاعب تشيلسي بمعانقته لفترة وجيزة.

بدأ هذا الروتين في 28 يناير عندما سافر تشيلسي إلى ملعب نابولي لخوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، حيث قلب تأخره ليفوز بنتيجة 3-2. استمر الفريق في استخدام هذا التجمع بعد ذلك، ربما بدافع التفاؤل بعد تلك النتيجة. ومنذ ذلك الحين، استخدمه تشيلسي قبل كل شوط في مباريات متعددة عبر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والمباريات الأوروبية.

أوضح ليام روسينيور، المدير الفني لتشيلسي، بأن اللاعبين هم من ابتكروا هذه الفكرة بأنفسهم ولم ينسب الفضل لنفسه، على الرغم من أن ويلي إيسا، مسؤول دعم اللاعبين في النادي، قد ساعد الفريق في تعزيز الروابط بينهم.

ودافع روزينيور عن هذا الطقس وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة إليه مبالغ فيها وقال إنه يحب هذا التجمع لأنه يظهر الوحدة والترابط داخل الفريق، ووفقاً له، فإن وجود لاعبين مستعدين للقتال والجري من أجل بعضهم البعض أكثر أهمية من التكتيكات أو الأنظمة.

وقال إنه سيتواصل مع لجنة الحكام في إنجلترا لطلب توضيح بشأن سبب تعطيل ما أصبح طقسا معتادا لفريقه قبل المباريات.

كان من المقرر أن يبدأ نيوكاسل يونايتد المباراة، وكان باول تيرني واقفا بجانب الكرة قرب منتصف الملعب، ويبدو أنه رفض التحرك بينما كان لاعبو تشيلسي يتجمعون حوله.

وقال روسينيور عقب فشل تشيلسي في الانقضاض على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي: أريد أن أحمي لاعبي فريقي. أنا أحترم اللعبة. لاعبو فريقي اتخذوا قرارا بأن يكونوا حول الكرة، ليظهروا احترامهم للكرة ويبرزوا الوحدة والقيادة. هل تعلمون ما المدهش؟ قبل المباراة عقدنا اجتماعا مع الحكم. دخل مساعدي، وأول شيء تحدث عنه كان تجمعنا قبل المباراة.

وقال: لو ركز باول أكثر في عمله، وهو اتخاذ القرار الصحيح، لكان احتسب لنا ركلة جزاء اليوم. لا أعتقد أنه يوجد شخص يمكنه أن يقول أن فولتيماده لم يتدخل بعنف على كول بالمر في منطقة الجزاء.

