غوارديولا : إهدار الفرص أضرنا.. وسأبارك لأرتيتا

أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن إضاعة الفرص المحققة أضر بفريقه بشكل كبير هذا الموسم مبيناً أنه سيبارك لمساعده السابق ميكيل أرتيتا عندما يصبح الفوز بالدوري بالنسبة لفريقه مستحيلاً.

ويعتقد المدرب أن مانشستر صنع فرصا كافية للفوز بالعديد من المباريات التي انتهت بالتعادل، لكنه يرى أن وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد هذا الموسم قد يكون أحد أسباب تراجع المعدل التهديفي لفريقه.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي المطلقة أمام وست هام، سجل الفريق هدفا واحدا فقط من أصل 24 تسديدة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها. لقد سنحت لهم فرصة واحدة وسجلوا منها هدفا، وهذا حدث لنا في الماضي. دائما ما نكون الفريق الأكثر سيطرة في العديد من الجوانب، لكننا لم نتمكن من تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف، أتذكر مباراة سندرلاند في الأول من يناير، لعبنا بشكل رائع وصنعنا فرصا، وكذلك ضد تشيلسي وبرايتون، واليوم تكرر الأمر. أنا لا أتحدث عن مباراة أرسنال خارج ملعبنا حيث استحقوا الفوز، ولا عن مباراة مانشستر يونايتد عندما كانوا أفضل منا بكثير، لكن في المباريات الأخرى كنا الأفضل بمراحل.

وأكمل: لدينا الكثير من اللاعبين الجدد، وربما هذا هو السبب في عدم استقرار أدائنا طوال ال 90 دقيقة؛ لدينا تقلبات صعودا وهبوطا. مباراة نوتنغهام تلخص حالنا قليلا؛ في الدقيقة الأخيرة سدد سافينيو الكرة والمرمى خال من حارسه ومع ذلك لم تسكن الشباك، تكرر هذا كثيرا، لم نسجل أهدفا كافية وأنا أتقبل ذلك. يمكن للمنافسين التسجيل، لكننا كنا دائما قادرين على تسجيل الكثير؛ هذا الموسم لم يحدث ذلك. لكنني فخور بهؤلاء اللاعبين بعد رحلة مدريد والنتيجة الصعبة، ثم المجيء إلى لندن والقتال حتى النهاية.

وأكد: لعبنا بهدوء أكبر في الشوط الأول، وفي الثاني دفعنا بشرقي ورايندرز وفودين ودوكو لزيادة الديناميكية وتغيير الإيقاع؛ أدينا جيدا لكننا لم نتمكن من الفوز. كان يمكننا أن نكون أكثر شراسة في التمريرة الأخيرة. في النهاية نحتاج للإبداع في العرضيات والتسديد والمراوغات، وقد عانينا من ذلك قليلا هذا الموسم.

وبسؤاله عما إذا كان فارق التسعِ نقاط مع أرسنال المتصدر يعني أن اللقب لا يزال ممكنا، أجاب: الأمر معقد؛ لو فزنا على نوتنغهام واليوم لكان الأمر بيدنا، لكن لدينا مباراة مؤجلة ومواجهة ضد أرسنال على ملعبنا. أنا دائما إيجابي، وبشأن مباراة يوم الثلاثاء أنا متفائل. عندما يصبح الفوز بالدوري غير ممكن، سيتعين عليهم الاحتفال وسأتصل بميكيل لتهنئته.

