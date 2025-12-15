تعرف على جوائز كأس العرب 2025

وصلت بطولة كأس العرب 2025 في قطر إلى المرحلة قبل الأخيرة بتأهل 3 منتخبات من آسيا، ومنتخب إفريقي إلى المربع الذهبي.

وتتجه الأنظار إلى مباراتي نصف النهائي، الأولى تجمع بين المغرب والإمارات، والثانية بين السعودية والأردن غداً الاثنين.

وتعتبر النسخة الحالية من كأس العرب هي الأعلى قيمة من حيث الجوائز المالية، والتي يصل مجموعها إلى 36.5 مليون دولار.

وارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز في هذه البطولة بـ 11 مليون دولار، مقارنة بالنسخة الماضية عام 2021 التي فاز بها منتخب الجزائر في قطر أيضاً.

وأصبحت الجوائز المالية معروفة بالفعل، ويتبقى معرفة بطل هذه النسخة، ووصيفه، وصاحب المركز الثالث.

وسيحصل بطل هذه النسخة على مبلغ كبير يصل إلى 7.1 مليون دولار.

جوائز كأس العرب 2025:

البطل: 7.1 مليون دولار

الوصيف: 4.2 مليون دولار

المركز الثالث: 2.8 مليون دولار

المركز الرابع: 2.1 مليون دولار

التأهل إلى ربع النهائي: 1.07 مليون دولار

كل منتخب مشارك: 715 ألف دولار

الشرق