علاء مبارك يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد خيبة كأس العرب

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على النتائج السلبية لمنتخب بلاده في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، معربا عن امتعاضه من التعامل الرسمي معها.

ونشر مبارك، تدوينة على منصة إكس، تعقيبا على تصريحات لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال فيها إن “البطولة العربية ليست ضمن الأجندة الدولية”، وأن “اتحاد الكرة اتخذ قرارا بالمشاركة وانتهى الأمر”، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعقب علاء مبارك قائلا: “مع كامل الاحترام والتقدير يعنى ايه انتهى الأمر! ولو لا قدر الله جاءت نتائج منتخبنا الأول في أمم أفريقيا مخيبة للاَمال سنقول انتهى الأمر ونركز بقى على كاس العالم!”.

وأضاف: “بالنسبة لمجموعة مصر في كـس العالم ووصفها بأنها ليست صعبة، بالتأكيد حضرتك ليست كباقي المجموعات لكنها ليست سهلة، الرسالة لمنتخبنا؛ أن يستعدوا جيدا لأنه لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم خاصة أن فرق المجموعة تمتاز بقوة بدنية ولياقة عالية. كل التوفيق لمنتخبنا في أمم أفريقيا واللقب الثامن إن شاء الله”.

وأثار تعليق علاء مبارك تفاعلا، وسط حالة من الغضب بسبب الظهور الباهت والنتائج المخيبة لمنتخب مصر بالبطولة العربية التي ودعها من دور المجموعات برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين مع الكويت والإمارات ثم هزيمة قاسية أمام الأردن بثلاثية نظيفة، وخاص المنتخب المصري هذه البطولة بمنتخب ثان في ظل استعداد المنتخب الأول بقيادة حسام حسن لكأس أمم إفريقيا.

ورد مبارك، على أحد المعلقين الذي توقع توديع المنتخب المصري سريعا للبطولة الإفريقية، قائلا: “ليه بس التشاؤم ده، إن شاء الله نفوز، منتخبنا عنده مجموعة لاعبين كويسين وإن شاء الله قد المسؤولية”.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية الشهر الجاري بالمغرب، ويفتتح منتخب الفراعنة مبارياته أمام زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، في مجموعة تضم كذلك جنوب إفريقيا وأنجولا.

أما كأس العالم، فأوقعت القرعة مصر بجانب كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة اعتبرها كثيرون متوازنة.

