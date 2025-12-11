جود بيلينغهام : علاقتي ممتازة بتشابي ألونسو وريال مدريد لا يستسلم

شدد جود بيلينغهام على أن “علاقته ممتازة” مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد.

جاء ذلك بعد هزيمة ريال مدريد أمام ضيفه مانشستر سيتي 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

وأوردت وسائل إعلام إسبانية أن بيلينغهام هو أحد اللاعبين “المتمردين” على تشابي، مع فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي وآخرين.

لكن لاعب الوسط الإنجليزي وصف تشابي بأنه “مدرب رائع”، مضيفاً: “شخصياً، تربطني به علاقة ممتازة، وأدرك أن كثيرين من زملائي في الفريق يشعرون بالمثل”.

وتابع: “بعد سلسلة التعادلات (في الدوري الإسباني)، أجرينا نقاشات داخلية مثمرة جداً، ونشعر بأننا تجاوزنا تلك المرحلة، باستثناء المباراتين الأخيرتين”.

وزاد: “لا أحد يستسلم، ولا أحد يشتكي أو يتذمر أو يعتقد بأن الموسم انتهى. علينا تقبّل هذا الوضع ومواصلة العمل لإصلاحه. نواصل محاولة تسوية الأمور في غرفة الملابس، بصرف النظر عمّا يحدث في الخارج. ندرك أن ذلك لا يُجدي نفعاً”.

واعتبر أن “المشكلة الآن تكمن في كيفية سيطرتنا على المباريات”، مضيفاً: “عندما نتعرّض لضغط، نتلقى أهدافاً دوماً. لدينا كل ما يلزم لتغيير الوضع، ربما نحتاج فقط إلى قليل من الحظ أو مناقشة بعض الأمور داخلياً، لكنني أثق تماماً بهذا الموسم. لم ينتهِ الأمر بعد لمجرد أننا خضنا بعض المباريات السيئة. سنبذل قصارى جهدنا لتغيير الوضع”.

“لا أريد شفقة، أنا أعيش حلمي”

بيلينغهام علّق على الانتقادات التي وجّهتها إليه وسائل إعلام بريطانية بعد أدائه مع منتخب إنجلترا، قائلاً: “هذه هي الحياة، أليس كذلك؟ هذا ما اخترته. ألعب لأكبر نادٍ في العالم، ولإحدى أكثر الدول خضوعاً لتدقيق إعلامي”.

وأضاف: “لا أريد شفقة. أنا أعيش حلمي. يتمنّى كثيرون أن يكونوا مكاني. ثمة بعض الأشخاص السلبيين، لا بأس. هذا أمر طبيعي. أتقبّله بصدر رحب”.

وتابع: “أركّز دوماً على كرة القدم. عندما يكون أدائي جيداً، أشعر بسعادة. هذا هو الأهم بالنسبة إليّ”.

الشرق