هانزي فليك: برشلونة اقترب من تجاوز أزمة الإصابات

قال هانزي فليك، مدرب برشلونة، إن فريقه على وشك تجاوز أزمة الإصابات التي أثرت على نتائج الفريق في الأشهر الأخيرة.

عانى برشلونة من إصابات لاعبيه داني أولمو ورافينيا وجافي، وآخرين، لتهتز نتائج وأداء الفريق في دوري أبطال، وسط مساعي الفريق لضمان التأهل المباشر لدور الـ16.

أدت الهزيمة أمام تشيلسي في الجولة الماضية إلى تراجع الفريق الإسباني في منتصف جدول الترتيب، ما يهدده بخوض مباراتي ملحق التأهل في فبراير/شباط، إذا لم يفز بآخر ثلاث مباريات له، وأولها مواجهة آينتراخت فرانكفورت، غدا الثلاثاء.

قال فليك في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) “الجميع يعلم ما حدث في الأشهر الثلاثة الماضية، لقد غاب عنا العديد من اللاعبين المهمين، واضطررنا لتدوير التشكيل الأساسي بشكل جيد في الأسابيع الأخيرة”.

أضاف المدرب الألماني “نحن في حالة جيدة، وخط الدفاع في مستوى مختلف مقارنة بالشهر الماضي، ولكن ليس لدينا الكثير من الوقت للتدريب، ونحاول أن نركز على ما نتدرب عليه في المباريات، وهذا أمر إيجابي للغاية”.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب في الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني سيحتاج إلى ترجمة أدائه المحلي إلى نتائج أوروبية لتجنب كبوة أخرى خطيرة في دوري الأبطال.

قال فليك “نركز دائما على أنفسنا، نتفوق بفارق أربع نقاط في الدوري، وهذه ميزة جيدة، ولكن المشوار طويل، وعلينا تقديم أفضل أداء دائما، وأهم مباراة الآن هي مواجهة آينتراخت”.

ويبقى الفريق الألماني بحاجة لنتيجة إيجابية امام برشلونة، بعدما اكتفى فرانكفورت بالحصول على أربع نقاط فقط هذا الموسم، وستضعه الهزيمة في كامب نو في موقف صعب بشأن التواجد بين أول 24 فريقا في الترتيب، والتأهل لمرحلة الملحق.

خسر فرانكفورت أمام ليفربول بنتيجة 1 / 5 ويدخل مواجهة برشلونة بعد خسارة ثقيلة أخرى أمام لايبزج بنتيجة صفر / 6 في الدوري الألماني، يوم السبت، كما خسر الفريق في الجولة الماضية بدوري الأبطال أمام أتالانتا بنتيجة صفر / 3.

وأشاد فليك بمنافسه الألماني قائلا “فرانكفورت فريق جيد، يضم عناصر شابة ومميزة وسريعة، ويلعبون بأسلوب مميز، وإذا لعبنا بمستوى قوي سنحقق الفوز، لكنه لن يتحقق بسهولة أمامهم”.

