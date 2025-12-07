“في الرقصة الأخيرة”.. متى سيلتقي ميسي بكريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026؟

سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة صدام ناري بين كريستيانو رونالدو قائد البرتغال وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم 2026.

ويملك المنتخبان حظوظا كبيرة لتصدر مجموعتهم وبلوغ دور 32 حيث تصطدم الأرجنتين حاملة اللقب بمنتخبات الجزائر والنمسا والأردن فيما تلعب البرتغال أمام منتخبات أوزبكستان وكولومبيا والمتأهل من الملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية – كاليدونيا الجديدة وجامايكا).

ويتوقع أن يتصدر المنتخبان مجموعتهما في دوري المجموعات لتتجه الأنظار للمباراة المنتظرة والمواجهة المباشرة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل رونالدو 117هدفا في 191مباراة دولية مع البرتغال وأحرز بطولة “يورو 2016” بينما سجل ميسي 90 هدفا في 164 مباراة دولية مع “التانغو” كما أحرز بطولة كوبا أميركا العام الماضي.

ويتشابه النجمان الكبيران في إنهما سيطرا على مقاليد الكرة العالمية طوال جزء كبير من السنوات العشرين الأخيرة في الألفية الثالثة.

ومن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الفترة من 11 يونيو2026 إلى 19 يوليو2026 المرحلة الأخيرة لميسي ورونالدو لإنهاء مسيرتيهما الدولية بلحظات لا تنسى.

