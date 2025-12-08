لأول مرة في التاريخ.. أول تعليق من ميسي بعد فوز إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه فريق إنتر ميامي إلى الفوز بلقب مسابقة كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتوج نادي إنتر ميامي باللقب التاريخي بعد فوزه على نادي فانكوفر وايتكابس (3-1)، في النهائي الذي جرى فجر الأحد، على أرض ملعب “تشيس”.

وقال ميسي في تصريحات نقلها موقع “يورو سبورت”، اليوم الأحد، حول تحقيق نادي إنتر ميامي للقب: “لحظة رائعة ومؤثرة لنا، ولأهل ميامي، أن نحقق هدفنا في الدوري الأمريكي، إنه ناد جديد تماما، إن صح التعبير، عندما لعبنا له سابقا، نحن محظوظون بعد الفوز باللقب لكن هذا كان هدفنا الحقيقي هو الفوز والتربع على قمة الدوري، ولحسن الحظ حققناه”.

وأضاف: “لقد كنا محظوظين باللعب على أرضنا، وهو ما كان بمثابة فرحة كبيرة بالنسبة للناس، لذلك يتعين علينا الاستمتاع به”.

وكانت هذه المباراة النهائية هي الأخيرة لزميلي ميسي في إنتر ميلان وبرشلونة سابقا، الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، إذ سبق وأن قررا اعتزال لعبة كرة القدم بعد نهاية الموسم، قال النجم الأرجنتيني حول ذلك: “إنه أمر خاص لأننا وصلنا إلى هنا معاً منذ البداية، نحن الثلاثة، والهدف، كما قلت من قبل، كان هذا، الفوز بهذا اللقب، وهو أمر مهم للغاية لنمو النادي”.

وتابع: “أنا سعيد جدا لأنهما استطاعا الرحيل بهذه الطريقة، محتفلين باللقب، إنهما أفضل صديقين، أحبهما كثيرا، وأنا ممتن لمشاركتي مسيرتي الكروية تقريبا معهما، وإنهائها معهما بهذه الطريقة، أتمنى لهما كل التوفيق”.

روسيا اليوم