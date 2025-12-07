صلاح يفتح النار: شخص يريد رحيلي.. وليفربول تخلى عني

فتح النجم المصري محمد صلاح النار تجاه ناديه ليفربول ومدربه آرني سلوت، وذلك بعد وضعه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن النادي يحاول “التضحية” به وأن علاقته بالمدير الفني “تدهورت”.

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء خلال تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد 3-3 في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة “الصن” بعد المباراة: أشعر بخيبة أمل، لقد قدمت الكثير للنادي خلال السنوات الماضية والآن يبدو أن النادي يحاول التضحية بي. من الواضح أنهم يبحثون عن كبش فداء لكل ما يحدث الآن.

وواصل النجم المصري: يبدو أن هناك شخصا ما يريد خروجي من النادي. قلت سابقاً إن علاقتي مع المدرب جيدة لكن فجأة انقطعت هذه العلاقة ولا أعرف لماذا، والحقيقة أنه أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لي. لماذا يحدث لي هذا دائماً؟ صدقاً لا أفهم.

وتابع: لا أعتقد أنني المشكلة، لكن ما يحدث الآن أنهم يرمونني “تحت الحافلة” (كناية عن التضحية به). لقد بذلت الكثير للنادي لأحظى بالاحترام الذي أستحقه، ولست مضطراً للقتال يومياً كي أنال حقي.

وختم الأسطورة المصري: اجتمعت مع المدرب سلوت وهو يعرف شعوري، للأسف كنت أعتقد أنني سأنهي مسيرتي في النادي لكن ما يحدث الآن مغاير لكل ما خططت له.

العربية نت