بعدما لقطتها كاميرات القناة الناقلة للمباراة.. شاهد ماذا قالت مشجعة صقور الجديان الحسناء عن لقطة إنهيارها بالبكاء: (راسنا مرفوع وما دموع انكسار)

شاركت مشجعة صقور الجديان, الحسناء “منية”, مقطع الفيديو الضجة الذي ظهرت فيه وهي تنخار بالبكاء حزناً على هزيمة المنتخب أمام العراق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن كاميرات القناة الناقلة للمباراة كانت قد التقطت “منية”, وهي تبكي بحرقة عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وكتب منية مجدي, على المقطع بعدما شاركته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: (راسنا مرفوع وما هي دموع انكسار ابداااااااا.. فريقنا صامد ولعبهم يسجل في تاريخ الكرة السودانيه كانو منتخب البرازيل حقيقي فخورين بيهم انا ايوة بكيت بس جواي فخورة جداااااااا).

محمد عثمان _ النيلين