العراق يهزم السودان بثنائية ويعبر لدور الثمانية بكأس العرب

تأهل المنتخب العراقي إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره السوداني 2 /صفر اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وحسم أسود الرافدين الفوز في الدقائق العشر الأخيرة، حيث تقدم مهند علي بهدف في الدقيقة 82 وبعدها بدقيقتين سجل أمجد عطوان الهدف الثاني.

وانفرد منتخب العراق بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط متفوقا بنقطتين على منتخب الجزائر الوصيف والذي حقق فوزا كبيرا على البحرين بنتيجة 5 /1 في وقت سابق اليوم، ويحل السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة وتتذيل البحرين الترتيب بدون رصيد.

وفي الجولة الأولى فاز العراق على البحرين 2 /1 وتعادل الجزائر مع السودان سلبيا.

وسجل منتخب السودان بداية قوية للمباراة ووصل للمرمى العراقي مرتين في أول عشر دقائق لكن دون تهديد صريح على الحارس أحمد باسل.

وطالب لاعبو السودان الحصول على ضربة جزاء بعد سقوط محمد عبد الرحمن يوسف في منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة الواقعة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ولاحت فرصة خطيرة للمنتخب السوداني في الدقيقة 30 عندما تهيأت الكرة إلى القائد عبد الرحمن الغربال أمام المرمى مباشرة لكنه سدد فوق الشباك بغرابة شديدة.

ولم يحدث أي جديد في أخر ربع ساعة لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

ولاحت فرصة خطيرة للعراق بعد مضي ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سدد حسين علي كرة قوية كادت أن تخادع الدفاع السوداني والحارس محمد النور آدم سعيد، لكن الكرة لم تعرف طريقها للشباك.

وسجل مهند علي هدفا لأسود الرافدين في الدقيقة 66 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية فار.

وضاعت فرصة محققة للمنتخب العراقي في الدقيقة 70 عندما تهيأت الكرة إلى علي جاسم داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس السوداني محمد النور أنقذ مرماه من هدف محقق.

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة سجل مهند علي هدف التقدم للعراق بعد تشتيت خاطئ من مدافع السودان حيث تهيأت الكرة أمام لاعب العراق أمام المرمى مباشرة ليسدد دون عناء في الشباك.

وبعد دقيقتين فقط من هدف السبق، أضاف أمجد عطوان الهدف الثاني لأسود الرافدين بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

