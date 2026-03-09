مداراترياضيةمنوعات

شاهد بالصورة.. لقطة من نقاش سياسي رياضي بين المعلق السوداني الرشيد بدوي عبيد والصحفية المصرية أماني الطويل تثير اهتمام الجمهور

2026/03/09
نشرت الصحفية, السودانية, والمدير العام لقناة “البلد” الفضائية, فاطمة الصادق, صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, لاقت اعجاب واسع من متابعيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي تم التقاطها من إفطار قناة البلد, بالقاهرة, جمعت بين المعلق الرياضي السوداني, الشهير الرشيد بدوي عبيد, وبين الصحفية المصرية المعروفة أماني الطويل.

وكتبت فاطمة الصادق, على الصورة التي لاقت إعجاب المئات: (نقاش سياسي رياضي عفوي بين استاذنا الرشيد بدوي عبيد والأستاذة اماني الطويل في إفطار قناة البلد بالقاهرة).

محمد عثمان _ النيلين

