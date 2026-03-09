شاهد بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف تدخل عالم “البيزنس” بافتتاحها مطعم كبير بالعاصمة السعودية الرياض وتعلن عن جوائز قيمة بمناسبة الافتتاح

فاجأت المطربة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي باقتحامها عالم الأعمال والاستثمار التجاري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الشهيرة تستعد لافتتاح مطعم كبير بالعاصمة السعودية, الرياض, وفقاً لدعوة قدمتها للمقيمين السودانيين, بالمملكة.

خطوة إيمان الشريف, وجدت سعادة كبيرة لدى أصدقائها المقربين منها حيث قاموا بإرسال التهانئ والتبريكات لها عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى الفنانة الشهيرة اختارت اسم “نسام البطانة”, لمطعمها الذي توقع لها الكثيرون النجاح, نظراً لعلاقاتها الواسعة.

محمد عثمان _ النيلين