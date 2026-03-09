مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف تدخل عالم “البيزنس” بافتتاحها مطعم كبير بالعاصمة السعودية الرياض وتعلن عن جوائز قيمة بمناسبة الافتتاح

2026/03/09
ايمان الشريف جلسة4

فاجأت المطربة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي باقتحامها عالم الأعمال والاستثمار التجاري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الشهيرة تستعد لافتتاح مطعم كبير بالعاصمة السعودية, الرياض, وفقاً لدعوة قدمتها للمقيمين السودانيين, بالمملكة.

648394514 1989703815265210 7718163713942983264 n

خطوة إيمان الشريف, وجدت سعادة كبيرة لدى أصدقائها المقربين منها حيث قاموا بإرسال التهانئ والتبريكات لها عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى الفنانة الشهيرة اختارت اسم “نسام البطانة”, لمطعمها الذي توقع لها الكثيرون النجاح, نظراً لعلاقاتها الواسعة.

محمد عثمان _ النيلين

