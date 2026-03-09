شاهد بالفيديو.. المطرب السوداني المثير للجدل عبد الخالق الدولي: (وضعي المادي ممتاز شديد و”الشدادين” هم السبب في الشائعة التي تلاحقني)

استضاف الإعلامي السوداني, المنتصر بالله, عبر برنامجه “المطب”, المذاع على مواقع التواصل الاجتماعي المطرب المثير للجدل, عبد الخالق الدولي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اتهم المنتصر بالله, ضيفه بالبخل في الجوانب المادية وفقاً لما يرى بعض المقربون منه.

المطرب عبد الخالق, أكد في إجابته أن وضعه المادي ممتاز, لكنه لا يصرف أمواله على بعض المنتفعين الذين يلحقون المطربين والذين أطلق عليهم لقب “الشدادين”.

وذكر المطرب الذي اشتهر بانتاج فيديو كليبات مثيرة للجدل, أن هذه الفئة ظلت تلاحق المطربين وتستنفع منهم وعندما لم يجدوا مقصدهم عنده أطلقوا عليه هذه الشائعة.

محمد عثمان _ النيلين