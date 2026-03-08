بالفيديو.. قدم خلالها تابلوهات رائعة.. شاهد أجمل مباراة لمحترف الهلال جان كلود مع منتخب بلاده

نشرت صفحات لمحبي نادي الهلال السوداني, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقطات لمحترف الفريق جان كلود, خلال مشاركته في إحدى المباريات مع منتخب بلاده.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قدم كلود, خلال مباراة لمنتخب بلاده بوروندي, تابلوهات رائعة مستعرضاً مهاراته الكروية في خانة الجناح الشمال التي يشارك فيها مع الهلال.

وكتبت الصفحات على المقطع الذي حاز على إعجاب جمهور نادي الهلال السوداني: “أجمل مباراة لجان كلود مع منتخب بلاده”.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المحترف الملقب بالجان, كان قد قاد الهلال, للوصول لربع نهائي أبطال أفريقيا هذا العام بفضل أهدافه الحاسمة.

محمد عثمان _ النيلين