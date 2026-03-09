لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم تعقد اجتماعها الأول الأربعاء برئاسة عطا المنان

تعقد لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها الأول يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026، الموافق 22 رمضان 1447هـ، الساعة الواحدة ظهراً، وذلك بقاعة الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالخرطوم.

ويناقش الإجتماع عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وعلى رأسها التزامات المنتخبات الوطنية واستحقاقاتها في الفترة المقبلة.

وقد وجّه الدكتور أسامة عطا المنان، النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، الدعوة إلى جميع أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم قد وافق على قرار تكوين لجنة المنتخبات الوطنية خلال اجتماعه الذي انعقد بالخرطوم نهاية شهر يناير الماضي.

سونا