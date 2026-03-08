تشيلسي يجتاز ريكسهام بصعوبة

فاز تشيلسي بصعوبة بالغة على مضيفه ريكسهام أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 4 – 2 بعد مباراة ماراثونية امتدت لما يقرب من ثلاث ساعات ليتأهل الفريق اللندني لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم ريكسهام بهدف سجله سام سميث بعد مرور 18 دقيقة، ورد تشيلسي بالتعادل قبل نهاية الشوط الأول مستفيداً من هدف عكسي سجله آرثر أوكونكو حارس ريكسهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تقدم أصحاب الأرض مجدداً بهدف كالوم دويل في الدقيقة 79، ورد تشيلسي سريعاً بالتعادل بهدف جوش أشيمبونغ في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 93، أكمل ريكسهام اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه جورج دوبسون.

وامتد اللقاء لشوطين إضافيين، نجح خلاله تشيلسي في التقدم للمرة الأولى بهدف سجله أليخاندرو غارناتشو بعد مرور ست دقائق من الشوط الأول، وأجهز تشيلسي تماماً على طموح منافسه بهدف رابع سجله جواو بيدرو في الدقيقة 125.

وحافظ الفريق اللندني على تقدمه في ظل تفوقه العددي، ليتأهل لدور الثمانية، ويلحق بكل من ليفربول الذي فاز على وولفرهامبتون بنتيجة 3 – 1 الجمعة، وأرسنال الذي تغلب على مانسفيلد تاون بنتيجة 2-1 في وقت سابق من يوم السبت.

العربيه نت