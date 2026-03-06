صاحب لقطة شهيرة مع مورينيو.. من هو ساكرامنتو مساعد محمد وهبي مدرب المغرب الجديد؟

أعلن محمد وهبي، المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي، انضمام البرتغالي جواو ساكرامنتو للجهاز المعاون له مع “أسود الأطلس”.

وقد قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي تعيين محمد وهبي مديرا فنيا لمنتخب الأول بعد توجيه الشكر للمدرب السابق وليد الركراكي.

وقال وهبي في مؤتمر تقديمه كمدير فني للمغرب أمس الخميس إن جواو ساكرامنتو سيشغل مهمة المساعد الأول له في الجهاز الفني الجديد.

وجواو ساكرامنتو هو مدرب برتغالي وعمل أيضا كمحلل تكتيكي في الفئات السنية لنادي سبورتنغ براغا البرتغالي، ويجيد التحدث باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

واكتسب ساكرامنتو شهرة عالمية كونه المساعد المقرب للمدرب الأسطوري جوزيه مورينيو في ناديي توتنهام هوتسبير الإنجليزي (2019-2021) وروما الإيطالي عام 2021.

كما عمل ساكرامنتو مساعدا في أندية فرنسية رائدة مثل ليل مع مارسيلو بيلسا وكريستوف غالتييه وموناكو، وأيضا مع باريس سان جيرمان في موسم 2022-2023.

صاحب الـ37 عاما عمل أيضا مع نادي الدحيل القطري كمدرب مساعد، فيما خاض أول تجربة كمدرب رئيسي حين تولى قيادة نادي لاسك النمساوي في عام 2025، قبل أن يغادره لاحقا بعد 9 مباريات فقط.

وكانت لجواو ساكرامنتو لقطة شهيرة مع جوزيه مورينيو أثناء فترة عملهما معا في توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتعود تلك اللقطة إلى مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في 2 فبراير 2020 على ملعب “توتنهام هوتسبير”، والتي انتهت بفوز الفريق اللندني بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي لحظة احتفال مورينيو بإنقاذ ركلة الجزاء، ذكره مساعده ساكرامنتو بأن رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، يحمل بطاقة صفراء بالفعل، ويمكن طرده في حال ثبوت تحايله على الحكم للحصول على ركلة جزاء أخرى.

وشوهد مورينيو في تلك اللحظة وهو يضحك ساخرا من قرار الحكم بعدم معاقبة سترلينغ على ادعائه السقوط في منطقة الجزاء، ثم انتفض المدرب البرتغالي فورا بعد كلمات مساعده.

وتبدل رد فعل “ذا سبيشال ون” في لحظات، حيث كان يرتشف المياه، قبل أن يقفز من مقعده في مشهد طريف ويتجه سريعا نحو الحكم الرابع للمطالبة بمنح سترلينغ البطاقة الصفراء الثانية وطرده.

المصدر: RT