أربيلوا يعترف : الأجواء في ريال مدريد “ليست إيجابية”

اعترف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن الأجواء في الفريق “ليست إيجابية” وذلك بعد خسارتيه المتتاليتين أمام أوساسونا وخيتافي قبل مواجهة سلتا فيغو على ملعب الأخير يوم الجمعة في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي يوم الخميس: الأجواء ليست إيجابية بعدما تلقينا خسارتين، ولكن داخل غرفة الملابس نحن ندرك تماماً أنه ما زال هناك الكثير من مباريات الدوري الإسباني وسنقاتل في كل مباراة لحصد النقاط الثلاث.

وعما إذا كان يخشى من أن يصبح هذا الموسم “صفري” للريال، أجاب ألفارو: أفكر فقط في مباراة سلتا. إنها الوحيدة التي تشغل ذهني الآن، وهذا هو ما أركز عليه وما سأعمل عليه مع لاعبي فريقي. لا أفكر في أي شيء آخر على الإطلاق، نحن على بعد 4 نقاط فقط من المتصدر برشلونة وليس 18، كما تبقى 36 نقطة حتى نهاية المسابقة.

العربيه نت