بالفيديو.. منتخب إيران للسيدات “يقاطع” النشيد الوطني

التزم لاعبات منتخب إيران لكرة القدم للسيدات الصمت خلال عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهن الافتتاحية في بطولة كأس آسيا للسيدات المقامة في أستراليا، وذلك في أول ظهور للمنتخب الإيراني منذ دخوله الحرب الأخيرة.

ووقفت جميع لاعبات المنتخب الإيراني بصمت، وهنّ ينظرن إلى الأمام أثناء عزف النشيد، قبل انطلاق مواجهة المجموعة الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد على ملعب غولد كوست في ولاية كوينزلاند.

وامتنعت مدربة المنتخب الإيراني، مرضية جعفري، ولاعباتها، عن التعليق على الحرب الدائرة أو على وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك خلال تصريحاتهن لوسائل الإعلام عقب المباراة.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

وخلال امتناع اللاعبات عن ترديد النشيد، ظهرت جعفري وهي تبتسم في لقطة وصفها المتابعون “بلحظة الفخر” بالنسبة للمدربة الإيرانية.

ويحمل النظام الإيراني سجلا حافلا بالخروقات لحقوق النساء في إيران، الأمر الذي دفع العديد من منظمات حقوق الإنسان لتبني قضايا اضطهاد المرأة في إيران، والمطالبة بحوقهن.

وكان المنتخب الإيراني قد وصل إلى أستراليا قبل عدة أيام من بدء الضربات الجوية في الشرق الأوسط، استعدادا لخوض منافسات البطولة، حيث من المقرر أن يواجه منتخب الدولة المضيفة منتخب أستراليا للسيدات الخميس المقبل، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب الفلبين الأحد، على الملعب ذاته.

سكاي نيوز