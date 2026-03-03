لغة جسده صادمة.. ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام وست هام (صور)

أثار الأداء الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام وست هام يونايتد مساء السبت ردود فعل واسعة بين مشجعي الريدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستضاف ملعب “الانفيلد” مباراة فريقي ليفربول ووست هام في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي حيث حقق “الريدز” فوزا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام كأساسي وخاضها حتى النهاية ولكنه لم يترك بصمته وواصل الابتعاد عن تسجيل الأهداف للمباراة العاشرة له على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وكعادتها تفاعلت جماهير ليفربول مع أداء محمد صلاح عبر موقع “إكس” على النحو التالي: “ماذا حدث لـ محمد صلاح؟”.

“لماذا نقلق؟ تسع سنوات رائعة قضاها في النادي لكن مسيرته انتهت لقد تجاوز ذروة عطائه كجناح من الطراز الرفيع سيغادر النادي كواحد من أفضل خمسة لاعبين على مر التاريخ ورأسه مرفوع”.

“عدم مساهمته في الأهداف أمام وست هام صاحب المساحات المفتوحة أمر مثير للقلق أكثر”.

“أحب محمد صلاح مثل أي شخص آخر لكن أكثر ما يثير الشكوك بشأنه هذا الموسم ليس مستواه أو إهداره لمعظم الفرص، بل لغة جسده إنها ببساطة صادمة”.

“بدأ التقدم في السن يؤثر عليه، ولم يعد بإمكانه الاستمرار في الأداء بنفس المستوى الذي كان عليه سابقا”.

وجدد النجم المصري عقده مع ليفربول حتى صيف 2027 ولكن صلاح ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل إلى الدوري السعودي.

ولم يسبق أن صام صلاح عن هز الشباك في الدوري الإنجليزي خلال 10 مباريات متتالية منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

Mo Salah has failed to score for 10 consecutive matches in the Premier League, for the FIRST time in his professional career #LFC Are you worried about Mo’s form? pic.twitter.com/SXMW2w3r7q — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 28, 2026

المصدر: RT